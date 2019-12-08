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«Да, нас спас ребенок»: беременность звезды «Дома-2» увела ее от развода

Недавно стало известно об интересном положении одной из участниц телестройки. Как оказалось, именно оно помогло будущим родителям сохранить трещавший по швам брак.

«Да, нас спас ребенок»: беременность звезды «Дома-2» увела ее от развода
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official

Саша Черных и Иосиф Оганесянов — одна из самых скандальных пар на телепроекте «Дом-2». Через пару недель у них состоится первая годовщина семейной жизни. Но если бы не известие о беременности девушки, то, возможно, супруги разошлись бы до наступления праздника.

Но многие звезды шоу до сих пор не верят в искренность мужа и жены. Их не убедила даже новость об интересном положении Саши. Участники «Дома-2» уверены, что у будущих родителей огромное количество нерешенных проблем, которые в последствие все равно приведут к разрыву.

Все попытки молодых людей оправдать себя и свой брак пресекаются на корню. Но если раньше Черно могла реагировать спокойна, держа себя в руках, то сейчас гормоны дают о себе знать. Девушка стала намного чувствительнее и ранимее. Поэтому на одной из последних съемок у нее началась настоящая истерика.

«Во-первых, мне никто не дает сказать. Вы что, прикалываетесь? Мы решили все свои проблемы! Да, нас спас ребенок, это правда, и я всем это говорю!» — заявила рыдающая Саша.

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«Да, нас спас ребенок»: беременность звезды «Дома-2» увела ее от развода
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