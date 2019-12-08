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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина

Анна Заворотнюк записала очень неоднозначную сторис в своей официальном аккаунте Instagram.

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала весьма странное сообщение в своем Instagram-аккаунте. По словам девушки, она более не имеет отношения к магазину модной дизайнерской одежды, который девушка открыла только этой осенью.

В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта. По словам девушки, комментировать и отвечать на вопросы, связанные с магазином, она пока не намерена.

Напомним, Анна Заворотнюк модель и актриса, училась в частной школе в Англии, после чего успешно поступила в Высшую школу современных социальных наук МГУ, но, к сожалению, была оттуда отчислена, по сообщениям СМИ — за многочисленные прогулы. В 2012 году Анна начала сниматься в пятом сезоне сериала «Закрытая школа», а также ей приписывают роман с известным музыкантом Егором Кридом.

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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина
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