Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала весьма странное сообщение в своем Instagram-аккаунте. По словам девушки, она более не имеет отношения к магазину модной дизайнерской одежды, который девушка открыла только этой осенью.

В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта. По словам девушки, комментировать и отвечать на вопросы, связанные с магазином, она пока не намерена.

Напомним, Анна Заворотнюк модель и актриса, училась в частной школе в Англии, после чего успешно поступила в Высшую школу современных социальных наук МГУ, но, к сожалению, была оттуда отчислена, по сообщениям СМИ — за многочисленные прогулы. В 2012 году Анна начала сниматься в пятом сезоне сериала «Закрытая школа», а также ей приписывают роман с известным музыкантом Егором Кридом.