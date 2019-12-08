«Я сама уйду с проекта»: Тимур Батрутдинов разочаровал участницу шоу «План Б»

Во время шоу «План Б» Тимур Батрутдинов сильно обидел одну из девушек. Во время двойного свидания на яхте с Олесей Романо и Маргаритой Гавриловой, телезвезда на вопрос Маргариты о том, почему он никогда не звал ее на свидание, ответил, что «самое вкусное откладывал напоследок». К сожалению Тимур забыл, что общение с девушками часто напоминает минное поле и слова следует выбирать с большой осторожностью. Олеся Романо была в шоке от такого заявления звезды, ведь ее-то он пригласил на свидание самой первой! Батрутдинов попытался выкрутиться, заявив, что начал с самого вкусного и самым вкусным закончит, но слова уже были произнесены и ситуацию исправить не получилось.

«Я ему что теперь, поматросил и бросил?!» — с досадой рассказала Олеся.

Тимур на достигнутом не остановился и заявил, что рассказы обо всех бывших Романо по времени заняли 24 часа, чем тоже не порадовал несчастную девушку.