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«Я сама уйду с проекта»: Тимур Батрутдинов разочаровал участницу шоу «План Б»

Олеся Романо считает, что телеведущий ее «поматросил и бросил».

«Я сама уйду с проекта»: Тимур Батрутдинов разочаровал участницу шоу «План Б»
Олеся Романо. Фото: ТНТ

Во время шоу «План Б» Тимур Батрутдинов сильно обидел одну из девушек. Во время двойного свидания на яхте с Олесей Романо и Маргаритой Гавриловой, телезвезда на вопрос Маргариты о том, почему он никогда не звал ее на свидание, ответил, что «самое вкусное откладывал напоследок». К сожалению Тимур забыл, что общение с девушками часто напоминает минное поле и слова следует выбирать с большой осторожностью. Олеся Романо была в шоке от такого заявления звезды, ведь ее-то он пригласил на свидание самой первой! Батрутдинов попытался выкрутиться, заявив, что начал с самого вкусного и самым вкусным закончит, но слова уже были произнесены и ситуацию исправить не получилось.

«Я ему что теперь, поматросил и бросил?!» — с досадой рассказала Олеся.

Тимур на достигнутом не остановился и заявил, что рассказы обо всех бывших Романо по времени заняли 24 часа, чем тоже не порадовал несчастную девушку.

«Я на тот момент думала, что я сама уйду с проекта, потому что мне такое отношение не понравилось. Я в очень грустном состоянии уехала с этого свидания» — поделилась со зрителями Олеся.

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«План Б»Олеся РоманоТимур Батрутдинов
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«Я сама уйду с проекта»: Тимур Батрутдинов разочаровал участницу шоу «План Б»
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