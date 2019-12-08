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Участник шоу «План Б» подкупил Бузову дорогим подарком

Заказывать элитную вещь Валерию Поповичу пришлось из Москвы.

Участник шоу «План Б» подкупил Бузову дорогим подарком
Ольга Бузова. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Шоу «План Б» все ближе к финалу, оставшихся участников можно пересчитать по пальцам, поэтому неудивительно, что молодые люди идут на все, чтобы добиться внимания звезд шоу-бизнеса. Валерий Попович, кандидат на сердце Ольги Бузовой, решил использовать запрещенный прием — он сделал телеведущей дорогой презент, от которого звезда буквально пришла в восторг.

Во время съемок шоу с Бузовой случилась неприятность — дикая обезьянка повела себя агрессивно и буквально стянула у девушки с головы дорогие очки, поигралась с ними, а после убежала прочь, сжимая их в лапах. Попытки вернуть очки ни к чему не привели и Ольгу эта ситуация расстроила. Валерий же решил действовать — в Москве он заказал эти очки, они явно обошлись ему недешево, после чего вручил их телеведущей в виде сюрприза, чем явно заработал несколько дополнительных очков в свою пользу.

Стоит отметить, что перед этим Валерию также удалось выиграт ьпартию в гольф, что тоже не ускользнуло от взгляда внимательной телезвезды.

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«План Б»Валерий ПоповичОльга Бузова
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Участник шоу «План Б» подкупил Бузову дорогим подарком
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