Сын Валерии в момент ДТП не был за рулем своей машины

Появились подробности аварии, в которой пострадал 21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин. Напомним, молодой человек ехал с друзьями и своей возлюбленной Лианой на машине из Москвы в Петербург и попал в ДТП на трассе М-11 «Нева» около города Тосно.

Как сообщает питерский портал «Фонтанка.ру» со ссылкой на ГИБДД, автомобиль Mercedes (изначально сообщалось, что это был Jaguar), на котором ехала пара занесло и он врезался в отбойник. Управляла им в момент удара 21-летняя девушка. Авария произошла 8 декабря.

Издание сообщает, что машина принадлежала Шульгину, но сам он спал, когда произошло ДТП. Получив травму, молодой человек даже не понял, что произошло. По состоянию на 16 часов 8 декабря, парень и его возлюбленная отпущены из больницы домой.

Напомним, Арсений — младший из троих детей Валерии и продюсера Александра Шульгина (с нынешним мужем Иосифом Пригожиным у нее нет детей). Наследник певицы с детства занимался музыкой, выступал на сцене с матерью, но, встав взрослым, переключился на поиск счастья в личной жизни.