«Русские люди не так плохи»: Тимур Батрутдинов подарил сиротам матрешку

На шоу «План Б» телезвезда вручил бездомным детям подарки из России, а одна из его спутниц растрогалась до слез.

На съемках шоу «План Б» Тимур Батруидинов вместе с претендентками на свое сердце прибыл в довольно необычное место и показал, что мир полон не только развлечений, иногда в нем есть место и страданиям. Девушки в компании звезды оказались в католическом приюте на Бали, телеведущий хотел посмотреть, как красотки поведут себя рядом с детьми и проснуться ли в них материнские инстинкты. К удивлению участников шоу, оказалось, что многое в приюте создано на пожертвования людей из России.

«Русские люди не так плохи» — сообщил Тимур одной из своих спутниц.

В качестве подарков для нуждающихся детей, команда выбрала матрешку, магнит с изображением Москвы, карту России и настольный хоккей. Дети были в восторге от новинок и искренне поблагодарили участников шоу.

Одна из претенденток на любовь звезды, Маргарита Гаврилова не смогла сдержать слез, она была в шоке от условий, в которых живут дети. Девушку переполняли чувства, она заявила, что никто не должен жить в таких условиях, особенно дети.