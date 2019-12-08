«Еле уговорила посидеть»: Михалкова признает, что ее дочь растет непоседой

45-летняя Анна Михалкова вместе с мужем бизнесменом Альбертом Баковым воспитывает троих детей: у пары есть 19-летний сын Андрей, 18-летний Сергей и младшая наследница — шестилетняя Лидия. Актриса не скрывает: ее дочь растет настоящей непоседой. Несмотря на то, что знаменитость крайне редко рассказывает об отпрысках в интервью, она время от времени публикует в Instagram фотоотчёты семейных будней.

По словам Анны, ей едва удалось уговорить дочь отвлечься от своих игр и забав ради совместного селфи. Михалкова не скрывает, что у нее подрастает очень занятой ребенок, который лишь изредка позволяет маме усадить себя на коленки для того, чтобы поцеловать. Актриса призналась, что именно за такие моменты она готова все отдать. Знаменитость не без иронии подметила, что «умеет воспитывать монстров», добавив, что у нее трое детей.

«Дикая кошка моя! Еле поймала, еле уговорила посидеть секунду», — отметила Анна.

Кроме того, в микроблоге Михалкова опубликовала свежий снимок с младшей сестрой — 33-летней Надеждой Михалковой. Несмотря на значительную разницу в возрасте — двенадцать лет — им удается находить общие темы для бесед, к примеру о наследниках. Экс-возлюбленная режиссера Резо Гигинеишвили воспитывает двоих детей: восьмилетнюю дочь Нину и шестилетнего сына Ивана. Младший наследник Надежды стал ровесником дочери ее старшей сестры — маленькой Лидии.

«Скоро Новый год! Я люблю свою семью», — отметила Анна.

Вместе с сестренкой актриса украсила дом, сфотографировавшись с новогодней гирляндой.