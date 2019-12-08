«Я готов»: Тимур Батрутдинов хочет остепениться и завести кота

На шоу «План Б» телеведущий признался, что к семье он готов, но хочет сначала потренироваться на кошках.

На съемках шоу «План Б» одна из оставшихся участниц, Олеся Романо, задала Тимуру Батрутдинову непростой вопрос. Готов ли актер и телезвезда наконец-то перестать быть свободным как ветер холостяком и завести семью, готов ли он на самом деле к такому серьезному шагу?

Тимур на секунду задумался и уверенно ответил, что вполне готов стать не только примерным мужем, но, возможно, и отличным отцом. Правда, для начала он хотел бы потренироваться.

«Я готов, но я чувствую некоторую неполноценность из-за этого. Я ведь начал даже задумываться о том, чтобы завести кота, а это уже первый серьезный шаг к сильному и независимому мужчине. Завести кота, а желательно кошку! Чтобы привыкнуть к присутствия одного и того же существа рядом. Ты все слышишь?» — последний вопрос он адресовал второй претендентке на свое сердце, Маргарите Гавриловой, которая создала себе образ загадочной кошки.

Узнав о двойном свидании на лодке энтузиазм девушки немного угас, ведь она никогда не выходила в открытое море и немного боится воды. В итоге, на протяжении всего путешествия, она в основном молчала и старалась прежде всего сражаться с морской болезнью, а не лезть из кожи вон, чтобы понравиться Тимуру.