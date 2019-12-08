НОВОСТИ

«Я готов»: Тимур Батрутдинов хочет остепениться и завести кота

На шоу «План Б» телеведущий признался, что к семье он готов, но хочет сначала потренироваться на кошках.

«Я готов»: Тимур Батрутдинов хочет остепениться и завести кота
Тимур Батрутдинов. Фото: ВОЛОСЕВИЧ Марина/Архив "КП"

На съемках шоу «План Б» одна из оставшихся участниц, Олеся Романо, задала Тимуру Батрутдинову непростой вопрос. Готов ли актер и телезвезда наконец-то перестать быть свободным как ветер холостяком и завести семью, готов ли он на самом деле к такому серьезному шагу?

Тимур на секунду задумался и уверенно ответил, что вполне готов стать не только примерным мужем, но, возможно, и отличным отцом. Правда, для начала он хотел бы потренироваться.

«Я готов, но я чувствую некоторую неполноценность из-за этого. Я ведь начал даже задумываться о том, чтобы завести кота, а это уже первый серьезный шаг к сильному и независимому мужчине. Завести кота, а желательно кошку! Чтобы привыкнуть к присутствия одного и того же существа рядом. Ты все слышишь?» — последний вопрос он адресовал второй претендентке на свое сердце, Маргарите Гавриловой, которая создала себе образ загадочной кошки.

Узнав о двойном свидании на лодке энтузиазм девушки немного угас, ведь она никогда не выходила в открытое море и немного боится воды. В итоге, на протяжении всего путешествия, она в основном молчала и старалась прежде всего сражаться с морской болезнью, а не лезть из кожи вон, чтобы понравиться Тимуру.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«План Б»Ольга БузовасемьяТимур Батрутдинов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я готов»: Тимур Батрутдинов хочет остепениться и завести кота
Интересно?
Поделись с друзьями: