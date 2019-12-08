Лукашенко назвал Фрейндлих одной из самых ярких звезд современности

8 декабря исполнилось 85 лет легендарной советской актрисе Алисе Фрейндлих. Звезду фильмов «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Жестокий романс» поздравляют не только первые лица нашей страны, но и зарубежные лидеры.

Теплые слова в адрес артистки опубликованы на сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Ваши роли излучают жизнелюбие и оптимизм, очаровывают богатством чувств, раскрывают красоту женской души. Вы по праву являетесь одной из самых ярких звезд современности», — обратился к Алисе Бруновной глава республики.

Творчество этой выдающейся женщины, по мнению Лукашенко, не только радует ее поклонников, но и способствует укреплению дружбы между народами двух государств. Он пожелал актрисе доброго здоровья и благополучия.

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Кстати, в этот же день Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства.