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«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил, когда его опять сравнили с Киркоровым

Саша заявил, что совсем не похож на отпрыска Филиппа Бедросовича.

«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил, когда его опять сравнили с Киркоровым
Киркоров и Стоцкая. Фото Global look press.

Певица Анастасия Стоцкая, как и многие российские звезды, посетила вместе со своим наследником Сашей новогодний бал для детей Тatler. И вновь спровоцировала слухи о его родстве с Филиппом Киркоровым. Рядом с Мартином мальчик действительно смотрелся как близнец.

Напомним, в какой-то момент певица даже обращалась к общественности с призывом успокоиться и прекратить досужие слухи о том, что Филипп отец Саши.

Стоцкая с сыном Сашей и Мартин Киркоров. Фото
Стоцкая с сыном Сашей и Мартин Киркоров. Фото Алены Мартыновой. КП.

Оказалось, что восьмилетний мальчик в курсе, что их считают родственниками. Да и как оказаться в стороне, если его даже на улице принимают за Мартина? Этот момент сильно раздражает парня.

«Сначала мне было смешно, а теперь уже надоело. Он на меня совсем не похож!» — возмутился малыш в разговоре с корреспондентом КП.

Его мама Анастасия Стоцкая рассказала, что ее сын не верит в Деда Мороза, он прекрасно знает, что это всего лишь переодетый мужчина, но письма ему все-таки пишет. Увы, но в этом году запрос у мальчика оказался слишком крутым – 11-й айфон. Столь серьезно раскошеливаться певица даже ради собственного ребенка не намерена.

«Дорогие подарки я могу вручить на день рождения, а на Новый год не стоит чересчур баловать», — считает она.

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«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил, когда его опять сравнили с Киркоровым
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