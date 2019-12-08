«Надоело уже!»: сын Стоцкой вспылил, когда его опять сравнили с Киркоровым

Саша заявил, что совсем не похож на отпрыска Филиппа Бедросовича.

Певица Анастасия Стоцкая, как и многие российские звезды, посетила вместе со своим наследником Сашей новогодний бал для детей Тatler. И вновь спровоцировала слухи о его родстве с Филиппом Киркоровым. Рядом с Мартином мальчик действительно смотрелся как близнец.

Напомним, в какой-то момент певица даже обращалась к общественности с призывом успокоиться и прекратить досужие слухи о том, что Филипп отец Саши.

Оказалось, что восьмилетний мальчик в курсе, что их считают родственниками. Да и как оказаться в стороне, если его даже на улице принимают за Мартина? Этот момент сильно раздражает парня.

«Сначала мне было смешно, а теперь уже надоело. Он на меня совсем не похож!» — возмутился малыш в разговоре с корреспондентом КП.

Его мама Анастасия Стоцкая рассказала, что ее сын не верит в Деда Мороза, он прекрасно знает, что это всего лишь переодетый мужчина, но письма ему все-таки пишет. Увы, но в этом году запрос у мальчика оказался слишком крутым – 11-й айфон. Столь серьезно раскошеливаться певица даже ради собственного ребенка не намерена.