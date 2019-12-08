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Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой

О радостном событии сообщил ее супруг Максим Петров.

Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой
Поздравляем Агнию Кузнецову с рождением ребенка. Фото: Komsomolskaya Pravda

34-летняя актриса Агния Кузнецова родила ребенка. Об этом вечером 7 декабря в Instagram сообщил ее супруг — 40-летний танцор Максим Петров.

«Я стал отцом», — написал мужчина, опубликовав фото из роддома с цветами в руках.

О том, что артистка скоро станет мамой, общественность узнала в октябре этого года, когда женщина появилась на премьере фильма «Текст» с округлившимся животиком. Это первый ребенок актрисы, она очень ждала этого малыша. Ранее Агния признавалась журналистам, что хочет большую семью. Так что надеемся, что это не последняя новость о пополнении в чете Кузнецовой и Петрова.

Пара пока что не раскрывает пол и имя ребенка.

Напомним, артистка играла в фильмах «А зори здесь тихие» и «Груз 200», а также сериалах «Жёлтый глаз тигра» и «Башня». Звезда вышла замуж в 2015 году.

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Актриса Агния Кузнецова впервые стала мамой
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