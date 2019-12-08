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«Я очень по вам скучала»: София Ротару рада вновь выступать в России

Певица побывала на фестивале «Песня года» и осталась довольна приемом российской публики.

«Я очень по вам скучала»: София Ротару рада вновь выступать в России
София Ротару. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Любимица российской публики София Ротару все же смогла выступить на фестивале «Песня года» и доказать, что музыка выше политических интриг.

«Я очень по вам скучала» — сообщила певица своим слушателям, которые поддержали женщину бурными овациями.

Артист Николай Басков отметил, что Ротару очень тепло приняли на сцене, а ее выступление не омрачилось никакими негативными выходками недоброжелателей. Он также сообщил, что музыка находится вне политики и отношения между Россией и Украиной не должны помешать поклонникам Ротару насладиться песнями любимой исполнительницы. По словам исполнителя, настоящие фанаты будут любить избранного музыканта несмотря ни на что, сообщают РИА Новости.

Напомним, еще в конце прошлого года певица внезапно отменила все свои выступления в России, а также отказалась принимать участие в фестивале «Песня Года». По данным СМИ, Ротару пошла на такие шаги из-за военного положения, введенного на Украине. Напомним, Ротару является уроженкой именно этой страны. К счастью, спустя почти год певица решила вернуться на российскую сцену.

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«Я очень по вам скучала»: София Ротару рада вновь выступать в России
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