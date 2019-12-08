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«У нас давно все свелось к товарно–денежным отношениям»: Подольская о жизни с Пресняковым

Звездная пара уже больше девяти лет живет в официальном браке. За такой долгий период в семейной жизни могло случиться многое - и хорошего, и плохого.

«У нас давно все свелось к товарно–денежным отношениям»: Подольская о жизни с Пресняковым
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

По словам певицы Натальи Подольской, ее супруг Владимир Пресняков, всегда умел ее удивлять. А иногда просто шокировать. Так, однажды музыкант решил сделать возлюбленной необычный подарок на Новый год.

Распечатав коробку, исполнительница обнаружила платье то ли из кожи, то ли из латекса. «Оно было все в ремнях, настоящее садо-мазо!» — вспоминает светская львиц. Владимир, конечно, был в восторге от соблазнительного наряда, но Наталье так и не удалось скрыть своего ужаса, поэтому композитору пришлось вернуть покупку обратно в магазин.

«Володя никогда не угадывает с подарками, ему лучше не импровизировать. Поэтому у нас давно все свелось к товарно-денежным отношениям: я прошу у мужа дарить мне только деньги», — призналась Подольская.

Также в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» жена музыканта поведала, что у них в семье рациональный подход к деньгам. Поэтому супруги летят отдыхать за границу не в начале января, а лишь в конце месяца. Ведь в праздничные дни цены будут просто бешеными!

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«У нас давно все свелось к товарно–денежным отношениям»: Подольская о жизни с Пресняковым
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