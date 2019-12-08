Пугачева вспомнила, как была влюблена в Дворжецкого до его трагической смерти

Алла Пугачева в программе «Сегодня вечером» поделилась своими впечатлениями о мужчинах-актерах, с которыми ей пришлось работать в пору кинодеятельности. Примадонна призналась, что была не очень довольна актером Александром Хочинским, который сыграл ее мужа в фильме «Женщина, которая поет».

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«Какой-то он вялый был… Такой парень симпатичный, мне казалось, что он должен был вести меня за собой, а он смущался меня сильно», — удивилась звезда.

Не очень была довольна Алла Борисовна и тем, что на роль влюбленного в нее поэта пригласили Николая Волкова. Ведь она мечтала совсем о другом компаньоне! О Владиславе Дворжецком, ставшим известным после роли капитана Немо. Необыкновенно красивый актер, обладающий невероятной харизмой, которую современники называли «магической», производил на Аллу Пугачеву сильнейшее впечатление.

«Я была влюблена в него! Завораживающий был артист! Завораживающий! Я думала: «Вот это мужчина! И он будет играть человека, который в меня влюбился, поэта, творческую личность»», — призналась певица.

Увы, но Владислав Дворжецкий вначале серьезно заболел, а потом умер от приступа острой сердечной недостаточности. И Алла Борисовна так и не встретилась с мечтой своей молодости.

А вот Николай Волков постепенно завоевал сердце Примадонны, правда только как друга. Мужчина покорил ее решительностью и чувством юмора.

«Он часто меня просил: «Принеси чайку». Я ему несла чаек, а он смотрел на меня с удивлением и говорил: «Что новенькая совсем в этой жизни? Не знаешь, что такое чаек?»», — вспомнила Пугачева.

Оказалось, что, говоря «чаек», он имел ввиду коньяк. В одном из эпизодов фильма, по словам певицы, он после пары чашечек напитка никак не мог произнести слово «хореография», в итоге слово заменили на «балет», и актер справился с ролью.