Младший сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

По поступившей информации, сын Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — стал участником ДТП под Санкт-Петербургом. Юноша направлялся в северную столицу из Москвы. Также уточняется, что на момент аварии рядом с ним находилась его новая возлюбленная и друзья.

После произошедшего наследника супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали. Вместе со своей девушкой он находится в одной из клиник. Медперсонал больницы оказал пациентам всю необходимую помощь. В настоящее время за состоянием Арсения наблюдают доктора.

По сведениям «СтарХита», в Санкт-Петербург юноша ехал с друзьями и новой возлюбленной — Лианой. Ранее сообщалось, что музыкант строил отношения с моделью Анной Аверьяновой. Авария произошла на подъезде к городу, машину, в которой находился сын Валерии, занесло и она врезалась в отбойник. Сам Арсений поделился свежим снимком в Instagram, запечатлев себя в больничной палате.

Сама Валерия пока никак не прокомментировала случившееся. Также неизвестно, сколько времени понадобится для того, чтобы Арсений полностью восстановился после аварии и смог выйти из больницы.