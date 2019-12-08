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Младший сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Арсений Шульгин ехал в северную столицу из Москвы.

Младший сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Валерия с сыном Арсением Шульгиным (Фото: Instagram.com/valeriya)

По поступившей информации, сын Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — стал участником ДТП под Санкт-Петербургом. Юноша направлялся в северную столицу из Москвы. Также уточняется, что на момент аварии рядом с ним находилась его новая возлюбленная и друзья.

После произошедшего наследника супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали. Вместе со своей девушкой он находится в одной из клиник. Медперсонал больницы оказал пациентам всю необходимую помощь. В настоящее время за состоянием Арсения наблюдают доктора.

По сведениям «СтарХита», в Санкт-Петербург юноша ехал с друзьями и новой возлюбленной — Лианой. Ранее сообщалось, что музыкант строил отношения с моделью Анной Аверьяновой. Авария произошла на подъезде к городу, машину, в которой находился сын Валерии, занесло и она врезалась в отбойник. Сам Арсений поделился свежим снимком в Instagram, запечатлев себя в больничной палате.

Сын Валерии попал в аварию под Санкт-Петербургом
Арсений Шульгин попал в аварию под Санкт-Петербургом (Фото: Instagram.com/arseniy_shulgin)

Сама Валерия пока никак не прокомментировала случившееся. Также неизвестно, сколько времени понадобится для того, чтобы Арсений полностью восстановился после аварии и смог выйти из больницы.

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Арсений ШульгинВалериягоспитализациядети звездЗвездные детиИосиф ПригожинОбществопроисшествие
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Младший сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
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