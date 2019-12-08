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Для россиянки звание «Миссис Земной шар» стало седьмым титулом красоты по счету

37-летняя Ксения Кривко 7 декабря в Китае была признана самой красивой мамой в мире.

Для россиянки звание «Миссис Земной шар» стало седьмым титулом красоты по счету
КСЕНИЯ КРИВКО. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ФОНДА «ПЛАНЕТА ЖЕНЩИН»

7 декабря в Китае жительница Кемерово Ксения Кривко завоевала титул «Миссис Земной шар». Мать четырех детей смогла обойти 70 конкуренток из самых разных уголков планеты. Впрочем, победа не была для сибирячки случайностью – к ней она шла целенаправленно, всю жизнь преодолевая все новые и новые вершины. Всего за плечами 37-летней звезды – 6 побед в различных конкурсах красоты.  Конкурс в Китае принес ей седьмую корону.

В 2000 году Ксения одержала победу впервые, она стала «Мисс Кемерово». Через год, уже выйдя замуж, она завоевала титул «Мисс Сибирь и Дальний Восток». В этом же году кемеровская звезда получает очередное звание «2-й Красы России». Еще через год, в 2002-м, она решила выйти на международный уровень и стала «1st Miss Asia Pasific Quest».

Затем девушка занялась карьерой и воспитанием детей, временно прекратив свои выступления на конкурсах красоты. За это время у нее появилось четыре сына: Александр (родился в 2009 году), Алексей (2011 года рождения), Сергей (появился в 2013-м) и самый младший Владимир, он родился всего два года назад. За это время Ксения стала настоящей звездой ТВ, зарекомендовала себя в качестве эксперта по семейным отношениям и развитию женственности.

Весной 2019 года признанная красавица возобновила череду побед, став первой в региональном конкурсе «Миссис Кемерово». И уже летом она победила на Всероссийском конкурсе красоты и материнства «Миссис Россия». В декабре ее ждала оглушительная победа в Китае. Последний раз этого титула удостаивалась россиянка восемь лет назад. Тогда «Миссис Земной шар» стала Алиса Крылова.

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Для россиянки звание «Миссис Земной шар» стало седьмым титулом красоты по счету
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