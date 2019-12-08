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Сын Филиппа Киркорова попросил у Деда Мороза компьютер

А вот Алла-Виктория даже не знает, что заказать у сказочного персонажа на Новый год.

Сын Филиппа Киркорова попросил у Деда Мороза компьютер
Мартин и Алла Киркоровы. Фото Алены Мартыновой. КП.

Дети Филиппа Киркорова на новогоднем детском балу от Тatler посекретничали с корреспондентом КП о своих новогодних мечтах. Оказалось, что Мартин думает об обычном мальчишеском подарке на Новый год, а вот Алла-Виктория даже не знает, что ей хочется.

Мартин и Алла Киркоровы. Фото
Мартин и Алла Киркоровы. Фото Алены Мартыновой. КП.

Отпрыски короля российской эстрады дружно признались, что верят в Деда Мороза. А вот о том, чтобы заказать подарок у сказочного героя, им даже мысль в голову не приходила.

Особенно замешкалась Алла-Виктория, которая недавно отпраздновала свое 8-летие. Звездные друзья ее знаменитого папы подарили девочке такие подарки, что ей теперь трудно о чем-то мечтать. Кстати, среди шуб и ювелирных украшений малышка выделила обычный домик для своей куклы. Тем не менее, на вопрос корреспондента, что же она хочет больше всего, ответить Алла так не смогла.

К счастью, Мартин знает, что ему необходимо – компьютер! Удивительно, что у парня до сих пор его нет, ведь он уже учится в школе. Да и наверняка любит, как и все мальчишки, поиграть в электронные игры.

Долго разговаривать с журналистами, наследники Киркорова не пожелали и убежали бороться на мечах с остальной детворой. На балу детей сопровождали няня и помощница Филиппа, звездный отец приехать на праздник не смог.

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Сын Филиппа Киркорова попросил у Деда Мороза компьютер
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