Льдина с рыбаками и ребенком откололась от берега в Ивановской области

По поступившей информации, льдина с шестью рыбаками и ребенком откололась от берега в Ивановской области. Инцидент произошел на Горьковском водохранилище. Об этом журналистам сообщил один из представителей экстренных служб по региону. Уточняется, что все спасательные операции разворачиваются неподалеку от населенного пункта Обжериха. Также стало известно, что льдина отошла от берега на расстоянии трех километров.

Как передает «РИА новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, в настоящее время на место прибыли спасатели, они делают все возможное для того, чтобы доставить на сушу ребенка и шестерых взрослых, находящихся в данную минуту на льдине.

При этом точной информации о состоянии людей пока не поступало. Не исключено, что им может понадобиться госпитализация или срочная медицинская помощь.