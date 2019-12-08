НОВОСТИ

72-летняя Ротару за одно выступление требует порядка 60 тысяч долларов

При этом, появление народной артистки СССР на фестивале «Песня года» не предполагало никаких гонораров.

72-летняя Ротару за одно выступление требует порядка 60 тысяч долларов
София Ротару (Фото: Globallookpress.com)

Украинская исполнительница прилетела в Москву ради участия в фестивале «Песня года». 72-летняя София Ротару появилась на публике в черно-белом брючном костюме свободного кроя. Вместо жакета народная артиста СССР примерила легкую тунику, исполнив на сцене песни из собственного репертуара, ставшие хитами, пишет «Комсомольская правда». Примечательно, что появление певицы на «Песне года» не предполагало никаких гонораров. Иными словами, знаменитость выступала перед многотысячной публикой на добровольной основе за возможность появиться в эфире в самое рейтинговое время.

По информации Teleprogramma.pro, за 40-минутное выступление на корпоративах или частных мероприятиях София Михайловна обычно требует порядка 60 тысяч долларов. При этом, намного выгодней приглашать Ротару в предновогодний месяц. Так как организаторы «Огоньков» уже оплатили ее приезд в Москву. Не стоит забывать, что в отдельном списке окажутся траты на транспортные расходы, связанные с командой исполнительницы, представители которой едут в Россию из разных городов Украины. Эти расходы обойдутся примерно в 15 тысяч долларов, то есть еще в 960 тысяч рублей.

Певица София Ротару
София Ротару выступила на фестивале «Песня года» (Фото: Globallookpress.com)

Ранее в своем микроблоге Николай Басков выступил в поддержку Софии Ротару, назвав ее «Великой» певицей. «Золотой голос России» не скрывает: он гордится тем, что живет в одно время с легендарной исполнительницей. Кроме того, артист подметил, что ему не раз доводилось выходить на сцену с Софией Михайловной. С мнением Баскова солидарен и Бари Алибасов. Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной говорил о том, что с удовольствием увиделся бы с Ротару в Москве.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бари Алибасовестественная красотаЗвездный стильИосиф Пригожинкрасота вне возрастамода и стильНиколай БасковСофия Ротару
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
72-летняя Ротару за одно выступление требует порядка 60 тысяч долларов
Интересно?
Поделись с друзьями: