72-летняя Ротару за одно выступление требует порядка 60 тысяч долларов

Украинская исполнительница прилетела в Москву ради участия в фестивале «Песня года». 72-летняя София Ротару появилась на публике в черно-белом брючном костюме свободного кроя. Вместо жакета народная артиста СССР примерила легкую тунику, исполнив на сцене песни из собственного репертуара, ставшие хитами, пишет «Комсомольская правда». Примечательно, что появление певицы на «Песне года» не предполагало никаких гонораров. Иными словами, знаменитость выступала перед многотысячной публикой на добровольной основе за возможность появиться в эфире в самое рейтинговое время.

По информации Teleprogramma.pro, за 40-минутное выступление на корпоративах или частных мероприятиях София Михайловна обычно требует порядка 60 тысяч долларов. При этом, намного выгодней приглашать Ротару в предновогодний месяц. Так как организаторы «Огоньков» уже оплатили ее приезд в Москву. Не стоит забывать, что в отдельном списке окажутся траты на транспортные расходы, связанные с командой исполнительницы, представители которой едут в Россию из разных городов Украины. Эти расходы обойдутся примерно в 15 тысяч долларов, то есть еще в 960 тысяч рублей.

Ранее в своем микроблоге Николай Басков выступил в поддержку Софии Ротару, назвав ее «Великой» певицей. «Золотой голос России» не скрывает: он гордится тем, что живет в одно время с легендарной исполнительницей. Кроме того, артист подметил, что ему не раз доводилось выходить на сцену с Софией Михайловной. С мнением Баскова солидарен и Бари Алибасов. Супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной говорил о том, что с удовольствием увиделся бы с Ротару в Москве.