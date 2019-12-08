Бузова может заплатить за отпуск на новогодние праздники 3 миллиона рублей

Как оказалось, лететь Бузова собирается не одна, а в паре. Кто будет сопровождать ее в романтическое путешествие, пока неизвестно.
Зато агент из турагентсва, в котором знаменитость бронировала путевки, рассказал о стоимости шикарного удовольствия. Проживание в элитном отеле в течение месяца и пакет экскурсий обойдется Ольге в три миллиона рублей. Эта цена указана за двоих.
По словам представителя турагенства, певица отдала предпочтение одному из курортных отелей. Там будет вилла с отделкой в национальном стиле, с террасой и мраморными ванными комнатами в помещении и под открытым небом.
«На территории обустроены бассейн, спа-центр, три ресторана, один из которых специализируется на морепродуктах. Столики накрывают прямо на пляже. Кроме того, еще один бассейн оборудован в коттедже, где ведущая намерена остановиться», — сообщил изданию Starhit агент.