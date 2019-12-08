Бузова может заплатить за отпуск на новогодние праздники 3 миллиона рублей

Ведущая телестройки много работает и может позволить себе отпуск в роскошном отеле на райских островах. Собственно, выбор звезды пал на Бали. Она отправится туда в начале следующего года - на новогодние каникулы

Как оказалось, лететь Бузова собирается не одна, а в паре. Кто будет сопровождать ее в романтическое путешествие, пока неизвестно.

Зато агент из турагентсва, в котором знаменитость бронировала путевки, рассказал о стоимости шикарного удовольствия. Проживание в элитном отеле в течение месяца и пакет экскурсий обойдется Ольге в три миллиона рублей. Эта цена указана за двоих.

По словам представителя турагенства, певица отдала предпочтение одному из курортных отелей. Там будет вилла с отделкой в национальном стиле, с террасой и мраморными ванными комнатами в помещении и под открытым небом.