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Бузова может заплатить за отпуск на новогодние праздники 3 миллиона рублей

Ведущая телестройки много работает и может позволить себе отпуск в роскошном отеле на райских островах. Собственно, выбор звезды пал на Бали. Она отправится туда в начале следующего года - на новогодние каникулы

Бузова может заплатить за отпуск на новогодние праздники 3 миллиона рублей
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Как оказалось, лететь Бузова собирается не одна, а в паре. Кто будет сопровождать ее в романтическое путешествие, пока неизвестно.

Зато агент из турагентсва, в котором знаменитость бронировала путевки, рассказал о стоимости шикарного удовольствия. Проживание в элитном отеле в течение месяца и пакет экскурсий обойдется Ольге в три миллиона рублей. Эта цена указана за двоих.

По словам представителя турагенства, певица отдала предпочтение одному из курортных отелей. Там будет вилла с отделкой в национальном стиле, с террасой и мраморными ванными комнатами в помещении и под открытым небом.

«На территории обустроены бассейн, спа-центр, три ресторана, один из которых специализируется на морепродуктах. Столики накрывают прямо на пляже. Кроме того, еще один бассейн оборудован в коттедже, где ведущая намерена остановиться», — сообщил изданию Starhit агент.

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Бузова может заплатить за отпуск на новогодние праздники 3 миллиона рублей
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