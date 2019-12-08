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Собчак объяснила, почему Йоко Оно не застрелили вместе с Ленноном

Лидер The Beatles умер 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке.

Собчак объяснила, почему Йоко Оно не застрелили вместе с Ленноном
Ксения Собчак. Скриншот Яндекс-шоу "Такая история"

8 декабря 1980 года был убит Джон Леннон, один из основателей и участник легендарной британской группы The Beatles. Как это произошло, рассказала Ксения Собчак на шоу «Такая история» в «Яндекс. Эфире».

Марка Дэвида Чепмена, убийцу Леннона, арестовали в центре Нью-Йорка. Преступник сидел прямо перед домом музыканта на асфальте и спокойно читал роман «Над пропастью во ржи».

«В детстве он обклеивал стены портретами «Битлов», отращивал волосы, носил очки, как у Джона. Распад группы стал для него ударом, а любовь сменилась ненавистью. Все пластинки он раздарил, волосы обрезал. Часто говорил, что возмущен высказыванием Джона, что The Beatles популярнее Иисуса, а толпа фанатов похожа на дикарей». Из кумира Джон превратился для него в лицемера и вруна», — рассказала Собчак.

Чепмен не скрывал, что собирается убить Леннона. За год до преступления он рассказал об этом жене, купил пистолет и начал планировать преступление. Примерно за месяц до трагедии он уволился с работы, расписавшись в заявлении как «Джон Леннон». А еще Марк Дэвид Чепмен говорил, что страдает психическим расстройством и его надо лечить. Однако эти моменты почему-то все проигнорировали.

Скриншот Яндекс-шоу "Такая история". Фото
Скриншот Яндекс-шоу «Такая история»

«Чепмен явился к дому Джона Леннона и заранее заплатил фотографу Полу Горешу, чтобы тот запечатлел тот момент, когда Леннон будет расписываться у него на альбоме. Эта фотография стала для музыканта последней», — поведала Ксения.

Убийце повезло – в этот день в Нью-Йорке было необычайно тепло. И Леннон, возвращаясь из студии звукозаписи вместе с Йоко Оно, решил не брать машину с телохранителем, а вместо этого – прогуляться. Жена музыканта шла немного впереди него, потому что торопилась поцеловать перед сном 5-летнего сына Шона. Это и спасло ее от выстрелов. Чепмен выпустил в Леннона 5 пуль, не оставив ему шанса.

Полиция приехала через 2 минуты, преступник не сопротивлялся, а позже признался, что, если бы не получилось с Ленноном, он убил бы Дэвида Боуи. Суд признал Чепмена вменяемым, дав ему пожизненный срок. С 2000 года он регулярно просит об амнистии, но ему все время отказывают.

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Собчак объяснила, почему Йоко Оно не застрелили вместе с Ленноном
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