«Я очень устала»: Темникова рассказала о гастролях

По словам исполнительницы, в последние месяцы гастролей в ее жизни стало очень много.
«Я очень устала, правда. Я хочу нового творчества, нового настроения. Поэтому я беру паузу. Это крайне энергозатратно», — высказалась Елена.
В связи с этим певица на неопределенный срок отказалась от гастролей. Но она не собирается полностью бросать работу. Звезда планирует выпустить новые песни и провести пару концертов в столице. Ведь она просто не представляет, как можно долго жить без любви поклонников.
«Очень люблю после концертов обниматься со слушателями. Если энергия совпадает, могу зависнуть. Это невозможно ничем заменить», — объяснила Темникова в интервью для Starhit.