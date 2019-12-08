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«Я очень устала»: Темникова рассказала о гастролях

После ухода от продюсера Максима Фадеева артистка начала стремительную сольную карьеру. Она добилась бешеного успеха

«Я очень устала»: Темникова рассказала о гастролях
Елена Темникова. Фото: Global Look Press

По словам исполнительницы, в последние месяцы гастролей в ее жизни стало очень много.

«Я очень устала, правда. Я хочу нового творчества, нового настроения. Поэтому я беру паузу. Это крайне энергозатратно», — высказалась Елена.

В связи с этим певица на неопределенный срок отказалась от гастролей. Но она не собирается полностью бросать работу. Звезда планирует выпустить новые песни и провести пару концертов в столице. Ведь она просто не представляет, как можно долго жить без любви поклонников.

«Очень люблю после концертов обниматься со слушателями. Если энергия совпадает, могу зависнуть. Это невозможно ничем заменить», — объяснила Темникова в интервью для Starhit.

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Елена ТемниковаПевицасольная карьератворческий кризисТемникова
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«Я очень устала»: Темникова рассказала о гастролях
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