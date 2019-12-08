Киркоров заплатил 6 миллионов за костюм для «Песни года»

Его наряд полностью расшит золотыми нитями и сверкает, как новогодняя елка.

Филипп Киркоров отметился на «Песне года» шикарным концертным костюмом, полностью расшитым золотыми нитями и ювелирными элементами. Сказочный наряд делали для короля российской эстрады вручную. Стоит такой костюмчик ни много ни мало, а 6 млн рублей, сообщает сайт КП.

Журналисты спросили у музыканта про просроченный кредит одному из латвийских банков в 650 тыс. евро. Акулам пера было любопытно узнать, велика ли эта сумма для него.

«Это вы спросите у моего адвоката Александра Добровинского. 90 тысяч евро (более 6 миллионов рублей) за этот костюм много или мало? 5 таких костюмчиков и долг латвийскому банку погашен», — ответил он представителям СМИ.

Речь идет о финансово-кредитной организации ABLV BANK, которая требовала с Киркорова круглую сумму в евро за просроченный кредит. При этом сам банк не так давно лишился лицензии. В прошлом году его даже подозревали в оказании помощи по отмыванию денег.

Напомним, ранее мы писали о радостной встрече Киркорова с Софией Ротару на «Песне года». Король российской эстрады лично сопроводил певицу до гримерки, отвешивая по дороге комплименты и позируя репортерам.