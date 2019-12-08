«Смелое декольте»: 67-летняя Аллегрова без белья шокировала внешним видом

На днях состоялась премия «Песня года 2019». Награды достаются тем, чьи песни лидировали в верхних строчках хит-парадов.

Казалось бы, исполнительница уже не в том возрасте, чтобы выставлять напоказ свои формы. Но, судя по всему, саму певицу цифры в паспорте ничуть не смущают. В свои 67 лет она активно продолжает удивлять поклонников своими экстравагантными нарядами.

Так, на «Песню года 2019» певица явилась в длинном черном платье, усыпанном пайетками. Главной изюминкой аутфита стал очень глубокий вырез на груди. Причем артистка не сочла нужным даже надеть нижнее белье.

«Смелое декольте», — не скрывал своего удивления фолловер.

Между тем, соблазнительный образ не помог Аллегровой в завоевании премии. Заветную тарелочку Ирина так и не получила. Зато Филипп Киркоров победил сразу в трех номинациях — «Лучшая песня», «Лучший дуэт» и «Лучший исполнитель».