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Сын Шепелева не оправдал ожиданий отца

Телеведущий души не чает в наследнике Платоне. Все свое свободное время он проводит с ним. Кроме того, журналист неоднократно признавался, что мальчик многому его учит.

Сын Шепелева не оправдал ожиданий отца
Дмитрий Шепелев. Фото: Global Look Press

На днях экс-супруг Жанны Фриске преподнес сыну необычный подарок. Он отвел его на концерт настоящей рок-группы, исполнив заветную мечту ребенка. Хотя, как признался заботливый отец, договориться об этом было крайне сложно.

По словам шоумена, Платон прибывал в диком восторге. На протяжении двух часов он не выпускал из рук электрогитару. Звездный наследник с таким воодушевлением дергал за струны, что умудрился натереть себе волдыри!

«Глаза огромные. На лице счастье», — поделился Дмитрий.

Но больше всего Шепелева поразил ответ мальчика на вопрос: «Ну, как тебе?». Ведущий не ожидал, что услышит от Платона сухое «Нормально».

«И тут я понял, какие мы — взрослые — дураки. Потому что делаем сюрпризы не только потому что хотим, чтобы ребенку было приятно, но еще и потому что хотим услышать в ответ спасибо папочка, спасибо-спасибо-спасибо! Ну?! Глупость ведь, согласитесь», — высказался экс-супруг Фриске.

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Сын Шепелева не оправдал ожиданий отца
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