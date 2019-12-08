Сын Шепелева не оправдал ожиданий отца

Телеведущий души не чает в наследнике Платоне. Все свое свободное время он проводит с ним. Кроме того, журналист неоднократно признавался, что мальчик многому его учит.

На днях экс-супруг Жанны Фриске преподнес сыну необычный подарок. Он отвел его на концерт настоящей рок-группы, исполнив заветную мечту ребенка. Хотя, как признался заботливый отец, договориться об этом было крайне сложно.

По словам шоумена, Платон прибывал в диком восторге. На протяжении двух часов он не выпускал из рук электрогитару. Звездный наследник с таким воодушевлением дергал за струны, что умудрился натереть себе волдыри!

«Глаза огромные. На лице счастье», — поделился Дмитрий.

Но больше всего Шепелева поразил ответ мальчика на вопрос: «Ну, как тебе?». Ведущий не ожидал, что услышит от Платона сухое «Нормально».