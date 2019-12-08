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«Мы все закурили»: Пугачева рассказала, как еще в детстве пристрастилась к вредной привычке

Примадонна в 10 лет была очарована звездами кино, и именно это повлияло на нее.

«Мы все закурили»: Пугачева рассказала, как еще в детстве пристрастилась к вредной привычке
Кадр из программы "Сегодня вечером"

Алла Пугачева в программе «Сегодня вечером» на Первом канале неожиданно призналась, что пристрастилась к курению еще в детстве. Как это ни странно, но повлияли на нее в этом актрисы кино.

Кадр из программы "Сегодня вечером". Фото
Кадр из программы «Сегодня вечером»

«Когда мне было 10 лет, в Москве прошел Международный кинофестиваль в 59-м году. Мы, девчонки, были так поражены, какие там женщины были! Через два года прошел очередной Международный кинофестиваль. И тогда нам в руки попал уже журнал «Спутник кинофестиваля». Глядя на фото в нем, я думала: «Неужели есть такие люди, которые могут в кино сниматься?» А там были дивы такие… Они с сигаретами, такие красавицы. Чтобы хоть как-то приблизиться к кино, мы все закурили», — рассказала примадонна.

Пугачева призналась, что теперь она понимает, насколько это было ужасно, но на тот момент она считала, что нужно было поступать именно так. Позже, когда она стала знаменитой певицей, отношения с кинематографом у нее никак не складывались. На обычные роли ее не брали, и звезда играла исключительно людей своей профессии – музыкантов либо саму себя, как это было в картине «Женщина, которая поет». Однако Пугачева убеждена, что была способна на гораздо большее.

Кадр из программы "Сегодня вечером". Фото
Кадр из программы «Сегодня вечером»
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«Мы все закурили»: Пугачева рассказала, как еще в детстве пристрастилась к вредной привычке
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