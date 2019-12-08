«Горжусь, что рядом!»: Киркоров лично сопроводил Ротару до гримерки «Песни года»

София Ротару с триумфом выступила на концерте «Песни года», который проходил в развлекательном комплексе «ВТБ Арена». Несмотря на призывы некоторых противников ее приезда, российская публика встретила украинскую артистку с невероятной теплотой и радостью.

Не удержался от выражения особой симпатии певице даже король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров. Он лично встретил ее возле входа в здание и подарил огромный букет роз. Затем как галантный кавалер сопроводил звезду по коридорам развлекательного комплекса в гримерку артистки, нежно придерживая ее вначале за плечи, а затем под руку.

По дороге парочку перехватили журналисты и попросили попозировать перед камерами, музыканты с удовольствием это сделали. Филипп помог Ротару снять солнцезащитные очки и нежно прижался к ней щекой. Расчувствовавшись он заявил: «Какая красивая, София Михайловна! Горжусь! Горжусь, что я рядом!» Ротару с удовольствием принимала ухаживания Филиппа.

Дальнейший концерт прошел с полнейшим аншлагом, украинскую певицу зал встречал стоя и очень долго не хотел отпускать. И София Михайловна, и публика бесконечно признавались друг другу в любви, а вся сцена просто утопала в цветах. Казалось, если бы не выступления других артистов, зал бы никогда не отпустил Ротару. «Я очень по вам скучала», — призналась певица и с сожалением удалилась со сцены. Лицо звезды сияло от счастья.