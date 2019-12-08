НОВОСТИ

Бойкот Ротару не удался: певицу с триумфом встретили в России

На «Песне года» украинской звезде зал рукоплескал стоя.

Бойкот Ротару не удался: певицу с триумфом встретили в России
София Ротару. Фото Global look press.

72-летняя народная артистка София Ротару проигнорировала нападки в свой адрес и прилетела в Россию. Несмотря на призывы к бойкотированию ее концертов, российская публика встретила ее с восторгом. Концерт «Песня года» прошел с аншлагом, а выступление Софии Михайловны зрители восприняли с особой теплотой.

«Счастливого Нового года, я люблю вас!» — сказала со сцены певица.

И зрительный зал просто взорвался. Люди с букетами цветов ринулись к сцене, чтобы подарить кусочек своего тепла долгожданной любимице. София Михайловна с благодарностью принимала цветы и аплодисменты. Публика никак не хотела отпускать звезду, хлопала в ладоши и скандировала: «Мы вас любим! Мы вас любим! Мы вас любим!»

Чтобы унести море цветов, которыми буквально завалили звезду, ведущим шоу Сергею Лазареву и Лере Кудрявцевой пришлось обратиться к своим помощникам. Сергей не удержался и тоже признался: «София Михайловна, мы вас очень любим!»

«Спасибо! Спасибо, дорогие мои! Сколько цветов… Я по вам скучала», — срывающимся от чувств голосом произнесла Ротару и удалилась со сцены, уступив место следующим музыкантам.

Журналистам за кулисами певица сказала, что великолепно себя чувствует.  Впрочем, об этом говорил внешний вид певицы – она просто сияла от счастья.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Песня годаПесня года 2019София РотаруСофия Ротару последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бойкот Ротару не удался: певицу с триумфом встретили в России
Интересно?
Поделись с друзьями: