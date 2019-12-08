Бойкот Ротару не удался: певицу с триумфом встретили в России

72-летняя народная артистка София Ротару проигнорировала нападки в свой адрес и прилетела в Россию. Несмотря на призывы к бойкотированию ее концертов, российская публика встретила ее с восторгом. Концерт «Песня года» прошел с аншлагом, а выступление Софии Михайловны зрители восприняли с особой теплотой.

«Счастливого Нового года, я люблю вас!» — сказала со сцены певица.

И зрительный зал просто взорвался. Люди с букетами цветов ринулись к сцене, чтобы подарить кусочек своего тепла долгожданной любимице. София Михайловна с благодарностью принимала цветы и аплодисменты. Публика никак не хотела отпускать звезду, хлопала в ладоши и скандировала: «Мы вас любим! Мы вас любим! Мы вас любим!»

Чтобы унести море цветов, которыми буквально завалили звезду, ведущим шоу Сергею Лазареву и Лере Кудрявцевой пришлось обратиться к своим помощникам. Сергей не удержался и тоже признался: «София Михайловна, мы вас очень любим!»

«Спасибо! Спасибо, дорогие мои! Сколько цветов… Я по вам скучала», — срывающимся от чувств голосом произнесла Ротару и удалилась со сцены, уступив место следующим музыкантам.

Журналистам за кулисами певица сказала, что великолепно себя чувствует. Впрочем, об этом говорил внешний вид певицы – она просто сияла от счастья.