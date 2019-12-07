Многодетная мама из Кемерова стала «Миссис Земной шар»

В субботу, 7 декабря, в Китае прошел финал конкурса красоты «Миссис Земной шар (Mrs.Globe) – 2020». Победу одержала наша соотечественница — мама четверых сыновей из Кемерово Ксения Кривко.

После конкурса женщина призналась, что шла к своей мечте в течение десяти лет, успев за это время обзавестись большой семьей. В этом году 37-летняя Кривко завоевала титул «Миссис Кемерово», а после этого получила звание «Миссис Россия Земной шар» на конкурсе «Миссис Россия 2019». Напомним, тогда произошел скандал с победительницей этого мероприятия Екатериной Нишановой.

Ксения готовилась к финалу конкурса в Китае в течение 10 дней: вставала в 6 утра, репетировала, принимала участие в съемках и презентациях. За победу ей пришлось сразиться с замужними красавицами из 70 стран мира. Серебро получила 36-летняя представительница Эквадора Джавана Андраде, третье место заняла крымчанка Анастасия Божкова.

Напомним, что в 2011 году звания «Миссис Земной шар» удостоилась россиянка Алиса Крылова.