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Многодетная мама из Кемерова стала «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко опередила королев красоты из 70 стран мира.

Многодетная мама из Кемерова стала «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко. Фото: пресс-служба фонда «Планета женщин»

В субботу, 7 декабря, в Китае прошел финал конкурса красоты «Миссис Земной шар (Mrs.Globe) – 2020». Победу одержала наша соотечественница — мама четверых сыновей из Кемерово Ксения Кривко.

После конкурса женщина призналась, что шла к своей мечте в течение десяти лет, успев за это время обзавестись большой семьей. В этом году 37-летняя Кривко завоевала титул «Миссис Кемерово», а после этого получила звание «Миссис Россия Земной шар» на конкурсе «Миссис Россия 2019». Напомним, тогда произошел скандал с победительницей этого мероприятия Екатериной Нишановой.

Ксения готовилась к финалу конкурса в Китае в течение 10 дней: вставала в 6 утра, репетировала, принимала участие в съемках и презентациях. За победу ей пришлось сразиться с замужними красавицами из 70 стран мира. Серебро получила 36-летняя представительница Эквадора Джавана Андраде, третье место заняла крымчанка Анастасия Божкова.

Участницы конкурса «Миссис Земной шар (Mrs. Globe) – 2020». Фото: пресс-служба фонда «Планета женщин»
Участницы конкурса «Миссис Земной шар (Mrs. Globe) – 2020». Фото: пресс-служба фонда «Планета женщин»

Напомним, что в 2011 году звания «Миссис Земной шар» удостоилась россиянка Алиса Крылова.

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Многодетная мама из Кемерова стала «Миссис Земной шар»
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