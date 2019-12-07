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Полиция задержала Августа Куратова из «Защитников»

Актер Станислав Ширин, сыгравший карикатурного злодея в фильме Сарика Андреасяна, задержан за за оскорбление представителя власти.

Полиция задержала Августа Куратова из «Защитников»
Актер Станислав Ширин. Фото: кадр из фильма "Защитники" (2017)

Полицейские задержали артиста, исполнившего роль злодея Августа Куратова из фильма «Защитники», который является своеобразным нашим ответом голливудским картинам о супергероях.

Как сообщает издание Baza, Станислав Ширин провел время с другом в караоке-клубе, а затем отказался оплатить счет. Дескать, у него не хватает при себе наличности. Работники заведения были вынуждены вызвать стражей порядка.

Прибывшие на место происшествия правоохранители столкнулись с оскорблениями в свой адрес со стороны Ширина. После чего его отправили в изолятор, а также завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Отметим, что Станиславу Ширину 38 лет. В его фильмографии лишь два проекта — комедия 2016 года «Все о мужчинах» и те самые «Защитники». Лента Андреасяна рассказывает о супергероях, проживающих на территории бывшего СССР. Люди со сверхспособностями долго вынуждены были скрывать свое нутро, им придется выйти на борьбу со злом в лице как раз Августа Куратова.

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задержаниеЗащитникиСарик Андреасян
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Полиция задержала Августа Куратова из «Защитников»
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