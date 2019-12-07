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«Это бесчестно»: на «Песне года» Басков рассказал о травле Ротару

София Михайловна стала одной из самых ожидаемых артистов на музыкальном фестивале.

«Это бесчестно»: на «Песне года» Басков рассказал о травле Ротару
Николай Басков и София Ротару. Фото: Лариса Кудрявцева/ ЭГ

В субботу, 7 декабря, в «ВТБ-Арене» прошел большой музыкальный фестиваль «Песня года». На сцену вышли много популярных артистов, но одной из самых ожидаемых в этот вечер стала София Ротару. Напомним, после объявления о том, что певица примет участие в этом концерте, некоторые поклонники и коллеги по цеху осудили Софию Михайловну.

Один из участников «Песни года», Николай Басков, рассказал о травле Ротару. По его мнению, такое поведение неправильно.

Николай Басков на «Песне года». Фото: www.instagram.com/nikolaibaskov
Николай Басков на «Песне года». Фото: www.instagram.com/nikolaibaskov

«Она человек, который 50 лет отдал песне и уже это достойно уважения. Если мы не будем уважать друг друга, то у нас нет будущего. Я говорил с ней по телефону и она была подавлена. Кто-то в один момент захотел перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это бесчестно», — сказал артист корреспонденту Teleprogramma.pro.

София Ротару на «Песне года». Фото: Кристина Десятова/ Teleprogramma.pro
София Ротару на «Песне года». Фото: Кристина Десятова/ Teleprogramma.pro

Кстати, зал принял Ротару очень тепло, после выступления ей подарили большое количество цветов. Она появилась перед журналистами, поблагодарила за букеты, но разговаривать не стала.

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«Это бесчестно»: на «Песне года» Басков рассказал о травле Ротару
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