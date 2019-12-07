НОВОСТИ

Бывший агент украла у Дениса Косякова полмиллиона рублей

Недавно стало известно, что дом актера обокрали, пока он отдыхал с семьей в Испании. Оказалось, это не первый раз, когда телеведущий столкнулся с воровством.

Бывший агент украла у Дениса Косякова полмиллиона рублей
Денис Косяков. Фото: Global Look Press

Оказалось, около десяти лет назад у Дениса Косякова случился неприятный инцидент с его помощницей — Ольгой Ковалевой. Тогда актер снимался в сериале на канале ТНТ «Любовь на районе». Будучи слишком молодым, Денис не был индивидуальным предпринимателем, поэтому весь гонорар получала его помощница. После завершения съемок она должна была отдать все деньги артисту, но этого так и не произошло.

Косяков подал на экс-агента в суд. Ольга выдвинула встречный иск, обвинив знаменитость в клевете. Тем не менее, Денису удалось выиграть дело. Но даже после вынесения приговора Ковалева так и не вернула шоумену средства.

«Мой бывший агент — мошенница, которая не возвращает мне 600 тысяч рублей. Ольга Ковалева присвоила мои деньги за работу в сериале «Любовь на районе» себе и не отдала. У меня был с ней суд, который она проиграла и по решению суда должна мне эти деньги, но все равно их не отдала», — рассказал Косяков в беседе с корреспондентом Starhit.

По словам артиста, он давно перестал надеяться на возврат этих денег. И смог отпустить ситуацию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

воровствоДенис КосяковденьгиКанал "ТНТ"обман
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бывший агент украла у Дениса Косякова полмиллиона рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: