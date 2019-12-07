Бывший агент украла у Дениса Косякова полмиллиона рублей

Недавно стало известно, что дом актера обокрали, пока он отдыхал с семьей в Испании. Оказалось, это не первый раз, когда телеведущий столкнулся с воровством.

Оказалось, около десяти лет назад у Дениса Косякова случился неприятный инцидент с его помощницей — Ольгой Ковалевой. Тогда актер снимался в сериале на канале ТНТ «Любовь на районе». Будучи слишком молодым, Денис не был индивидуальным предпринимателем, поэтому весь гонорар получала его помощница. После завершения съемок она должна была отдать все деньги артисту, но этого так и не произошло.

Косяков подал на экс-агента в суд. Ольга выдвинула встречный иск, обвинив знаменитость в клевете. Тем не менее, Денису удалось выиграть дело. Но даже после вынесения приговора Ковалева так и не вернула шоумену средства.

«Мой бывший агент — мошенница, которая не возвращает мне 600 тысяч рублей. Ольга Ковалева присвоила мои деньги за работу в сериале «Любовь на районе» себе и не отдала. У меня был с ней суд, который она проиграла и по решению суда должна мне эти деньги, но все равно их не отдала», — рассказал Косяков в беседе с корреспондентом Starhit.

По словам артиста, он давно перестал надеяться на возврат этих денег. И смог отпустить ситуацию.