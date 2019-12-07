Ивлеева скрыла свое смущение на встрече с Медведевым за шуткой

В Сети появление Ивлеевой на этом мероприятии обсуждали довольно бурно. Многие отметили, что звезда чувствовала себя не в своей тарелке и держалась довольно скованно.
К слову, Настя этого особо и не скрывала. Более того, она сделала это поводом для очередной шутки. В Stories в своем Instagram-аккаунте она опубликовала свое сосредоточенно лицо крупным планом и добавила ироничную подпись: «Когда перепутала вечеринки».
Напомним, во время «Разговора с Дмитрием Медведевым» блогер спросила, будут ли закрывать YouTube в связи с новым законом о надежном интернете. Политик успокоил телезвезду, сказав, что это не входит в ближайшие планы.
«YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает, будут зарабатывать», — ответил премьер-министр России.