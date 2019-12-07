Ивлеева скрыла свое смущение на встрече с Медведевым за шуткой

5 декабря состоялась ежегодная встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с представителями российских телеканалов. Получить ответы на свои вопросы пришла и известная телеведущая.

В Сети появление Ивлеевой на этом мероприятии обсуждали довольно бурно. Многие отметили, что звезда чувствовала себя не в своей тарелке и держалась довольно скованно.

К слову, Настя этого особо и не скрывала. Более того, она сделала это поводом для очередной шутки. В Stories в своем Instagram-аккаунте она опубликовала свое сосредоточенно лицо крупным планом и добавила ироничную подпись: «Когда перепутала вечеринки».

больше по теме Ивлеева и Батрутдинов пришли спросить у Медведева про YouTube Представители 20 телеканалов собрались на разговор с председателем правительства.

Напомним, во время «Разговора с Дмитрием Медведевым» блогер спросила, будут ли закрывать YouTube в связи с новым законом о надежном интернете. Политик успокоил телезвезду, сказав, что это не входит в ближайшие планы.