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Годовалая дочь Кайли Дженнер встала на сноуборд

Модель впервые стала мамой чуть меньше двух лет назад. Она души не чает в своей малютке Сторми. Все свое свободное время она посвящает дочери.

Годовалая дочь Кайли Дженнер встала на сноуборд
Кайли Дженнер. Фото: Global Look Press

Так, заботливая родительница Кайли Дженнер увезла наследницу в зимнее приключение на горнолыжный курорт. Там она впервые поставила годовалую малышку на сноуборд.

На своей личной странице в социальной сети Instagram Дженнер опубликовала сразу несколько видео, на которых запечатлены успехи ее дочки. Сторми, несмотря на юный возраст, уверенно стоит на доске. Конечно, не обошлось без помощи профессионального тренера.

На заднем фоне слышны восторженные крики матери. Конечно, Кайли вне себя от счастья, ведь ее кроха делает такие успехи.

Некоторые поклонники, тем временем, были ошеломлены таким поворотом событий. Ведь далеко не каждый ребенок сможет справиться со сноубордом в таком юном возрасте. Фанаты также отметили, что Сторми очень мило смотрится в белом лыжном костюме и розовом шлеме.

«Это потрясающе. Она очаровательна», — умилилась подписчица.

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детизанятия спортомКайли ДженнерКайли Дженнер последние новостисноуборд
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Годовалая дочь Кайли Дженнер встала на сноуборд
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