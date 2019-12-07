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«Я выл как зверь»: Митя Фомин вспомнил сотрудничество с Фадеевым

По словам музыканта, продюсер из-за проблем со здоровьем им почти не занимался.

«Я выл как зверь»: Митя Фомин вспомнил сотрудничество с Фадеевым
Фомин вспомнил сотрудничество с Фадеевым/http://globallookpress.com/

Бывший лидер группы HI-FI Митя Фомин вспомнил непростое для себя время, когда он сотрудничал с продюсером Максимом Фадеевым. Он признал, что у них не получилось плодотворного взаимодействия. С ним был подписан контракт, который сильно его ограничивал.

Как отметил Фомин, ему сказали ждать своего часа. Для музыканта, который привык давать по несколько концертов в день, это было сродни приговору. Он месяца сидел без работы. В какой-то момент у Фадеева начались проблемы со здоровьем. Он перестал появляться в офисе. Им же никто не занимался.

В какой-то момент у него все-таки состоялся разговор с Фадеевым. Тот сказал, что можно стартовать с песней «Две земли». И все равно концертов было очень мало. Фомин вспомнил, что бил копытом, рисовал бизнес-планы. Ему просто советовали, как он выразился, сидеть на попе ровно и ждать своего часа.

«Я выл как зверь. В какой-то момент пришёл и сказал, что больше так не могу и хотел бы разорвать контракт. За это я должен был выплатить огромный штраф. Огромный респект Фадееву, с меня не взяли ни копейки за расторжение», — сказал Митя Фомин, слова которого приводит «АиФ».

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«Я выл как зверь»: Митя Фомин вспомнил сотрудничество с Фадеевым
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