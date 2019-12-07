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«Просто роскошь»: дочь Крутого взбудоражила аппетитными формами

Виктория Крутая уже давно находится в эпицентре внимания. Оно и понятно, ведь девушка притягивает к себе взгляды, словно магнитом, за счет своей внешности.

«Просто роскошь»: дочь Крутого взбудоражила аппетитными формами
Виктория Крутая. Фото: Global Look Pres

Звездная наследница снова свела с ума добрую половину фолловеров. На опубликованном на ее странице в Instagram снимке девушка предстала в черном купальнике, продемонстрировав красивую грудь. Дополнила пляжный аутфит соломенная шляпка.

«Загораем на солнышке», — написала Виктория.

Некоторые поклонники поспешили выразить свой восторг и наперебой заваливать Крутую всевозможными комплиментами.

«Прелесть, обожаю тебя», «Вика, ты воплощение красоты», — не скрывали своего восхищения фанаты.

«Просто роскошь», — высказался один из комментаторов.

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«Просто роскошь»: дочь Крутого взбудоражила аппетитными формами
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