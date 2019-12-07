«Просто роскошь»: дочь Крутого взбудоражила аппетитными формами

Звездная наследница снова свела с ума добрую половину фолловеров. На опубликованном на ее странице в Instagram снимке девушка предстала в черном купальнике, продемонстрировав красивую грудь. Дополнила пляжный аутфит соломенная шляпка.
«Загораем на солнышке», — написала Виктория.
Некоторые поклонники поспешили выразить свой восторг и наперебой заваливать Крутую всевозможными комплиментами.
«Прелесть, обожаю тебя», «Вика, ты воплощение красоты», — не скрывали своего восхищения фанаты.
«Просто роскошь», — высказался один из комментаторов.