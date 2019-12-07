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Митя Фомин объяснил, почему покинул группу HI-FI

Как отметил музыкант, ему не давали петь в коллективе.

Митя Фомин объяснил, почему покинул группу HI-FI
Фомин рассказал, почему ушел из группы/http://globallookpress.com/

Один из бывших лидеров группы HI-FI Митя Фомин рассказал, почему он принял решение уйти в свое время из музыкального коллектива. Как сказал исполнитель, долгие годы он лишь «анимировал» песни группы. То есть он открывал рот, а пел его коллега Павел Есенин.

При этом Митя Фомин сказал, что у него всегда были амбиции певца. Он надеялся, что рано или поздно продюсеры музыкального коллектива пойдут ему навстречу и позволят петь. Годы шли, но все оставалось по-прежнему. Музыканту просто говорили, что если ему позволят петь, то это может разрушить устоявшуюся модель группы. Зрители якобы могли просто не понять такого поворота.

«Я представлял себе, что мне будет 60 лет, и я буду прыгать на сцене под чужой голос. Кстати, я всегда пел поверх фонограммы с голосом Павла Есенина. И когда останавливалась фонограмма, я допевал, выкручивался из любых, неожиданных ситуаций», — заявил Митя Фомин.

Как сказал исполнитель, в какой-то момент в группу пришла солистка Катя Ли. Ей позволяли петь, а ему по-прежнему нет. Как отметил Фомин, в тот момент он понял, что пора уходить. При этом он понимал, что никто в его услугах особенно не нуждается, но терпеть такое отношение к себе он больше не мог, сообщает «АиФ».

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Тэги:

Группа HI-FIМитя ФоминПавел Есенин
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Митя Фомин объяснил, почему покинул группу HI-FI
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