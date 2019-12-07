Митя Фомин объяснил, почему покинул группу HI-FI

Один из бывших лидеров группы HI-FI Митя Фомин рассказал, почему он принял решение уйти в свое время из музыкального коллектива. Как сказал исполнитель, долгие годы он лишь «анимировал» песни группы. То есть он открывал рот, а пел его коллега Павел Есенин.

При этом Митя Фомин сказал, что у него всегда были амбиции певца. Он надеялся, что рано или поздно продюсеры музыкального коллектива пойдут ему навстречу и позволят петь. Годы шли, но все оставалось по-прежнему. Музыканту просто говорили, что если ему позволят петь, то это может разрушить устоявшуюся модель группы. Зрители якобы могли просто не понять такого поворота.

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«Я представлял себе, что мне будет 60 лет, и я буду прыгать на сцене под чужой голос. Кстати, я всегда пел поверх фонограммы с голосом Павла Есенина. И когда останавливалась фонограмма, я допевал, выкручивался из любых, неожиданных ситуаций», — заявил Митя Фомин.

Как сказал исполнитель, в какой-то момент в группу пришла солистка Катя Ли. Ей позволяли петь, а ему по-прежнему нет. Как отметил Фомин, в тот момент он понял, что пора уходить. При этом он понимал, что никто в его услугах особенно не нуждается, но терпеть такое отношение к себе он больше не мог, сообщает «АиФ».