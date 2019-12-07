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Жванецкий провел свой заключительный выпуск программы «Дежурный по стране»

Как отметил сатирик, с возрастом ему становится все труднее шутить.

Жванецкий провел свой заключительный выпуск программы «Дежурный по стране»
Жванецкий покинул свою любимую передачу/http://globallookpress.com/

Известный российский сатирик Михаил Жванецкий провел свой заключительный выпуск программы «Дежурный по стране». Она выходила на телевидении последние 17 лет. В беседе с ведущим программы Алексеем Бегаком писатель отметил, что с возрастом ему стало все труднее шутить. Он это признает, поэтому и покидает на время телевидение.

«Совсем не хочется, чтобы участие в любимой программе, которой я посвятил 17 лет, стало для меня должностью. Поэтому беру творческий отпуск, скажем так. И жду всех зрителей программы на моих концертах», — заявил Михаил Жванецкий.

Отметим, что ранее сатирик, которому сейчас 85 лет, уже говорил о творческом отпуске. Он заявлял, что импровизировать на ходу для него становится сложновато. Сатирик подчеркивал, что сильно мучился из-за этого. Писатель считает, что импровизировать – свойство более молодых мозгов.

В то же время сатирик не уйдет полностью из эфира. Он пообещал изредка устраивать телемосты с поклонниками. На канале уже сказали, что пойдут на его любые условия. Также он сказал, что никаких проблем со здоровьем у него нет. Он продолжит ездить с выступлениями по стране.

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Тэги:

Алексей БегакМихаил ЖванецкийПрограмма "Дежурный по стране"
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Жванецкий провел свой заключительный выпуск программы «Дежурный по стране»
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