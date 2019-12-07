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«Она начинает гулять по кругу»: ясновидящая обрисовала будущее Цымбалюк-Романовской

Пианистке из Киева предрекают новый роман.

«Она начинает гулять по кругу»: ясновидящая обрисовала будущее Цымбалюк-Романовской
Виталине Цымбалюк-Романовской предрекли новый роман/http://globallookpress.com/

Ясновидящая Марианна Абравитова обрисовала недалекое будущее пианистки из Киева Виталины Цымбалюк-Романовской. Напомним, что сейчас бывшая жена актера Армена Джигарханяна живет с музыкантом Прохором Шаляпиным. Не так давно прошел слух, что их отношения закончились. Впрочем, позже певец опроверг эти слова.

«Следующий год не принесет Виталине ничего нового. Она начинает гулять по кругу», — заявила ясновидящая.

По словам Марианны Абравитовой, в жизни пианистки появится новый герой. Сейчас интерес к ее персоне поутих, поэтому ей каким-то образом нужно остаться в светском обществе. При этом таролог уверена, что к настоящим чувствам это не будет иметь никакого отношения.

В то же время гадалка подчеркнула, что в душе пианистка из Киева, конечно, хочет стабильности. Она мечтает встретить мужчину, за которого выйдет замуж. При этом ясновидящая считает, что для этой роли ей нужен мужчина возрастом, как у Армена Джигарханяна. Абравитова отметила, что в браке с актером она каталась как сыр в масле. При этом ее будущий избранник будет хоть и в возрасте, но очень властным. Все действия пианистки будут под его контролем, сообщает портал Dni.ru.

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Тэги:

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяМарианна АбравитоваПрохор Шаляпин
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«Она начинает гулять по кругу»: ясновидящая обрисовала будущее Цымбалюк-Романовской
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