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Дочь Агутина и Варум отказалась от фамилии матери

Двадцатилетняя Елизавета теперь выступает на сцене под псевдонимом Лиз Холлоуэй.

Дочь Агутина и Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Варум и Агутина будет выступать под псевдонимом/http://globallookpress.com/

Двадцатилетняя дочь музыкантов Анжелики Варум и Леонида Агутина решилась на кардинальные перемены. Больше она не будет выступать под фамилией матери. В соцсетях она переименовала себя на Лиз Холлоуэй. Судя по всему, девушка, которая уже много лет живет в Америке, решила выступать под псевдонимом.

Напомним, что при рождении Елизавета не получила фамилию отца. Она родилась в 1999 году. На тот момент ее родители не были расписаны. Свадьбу они сыграли только через год. В детстве за Елизаветой приглядывали бабушка и дедушка. Они часто возили ребенка в Америку. Чтобы избежать проблем с оформлением доверенностей, девочка все эти годы жила под фамилией Варум.

Ранее певица отмечала, что одно время они хотели с мужем, чтобы у их совместной дочери была двойная фамилия. Правда, свою задумку в жизнь они так и не реализовали. Сейчас же в этом нет никакой необходимости. Скорее всего, девушка пошла на такой шаг, чтобы добиться признания на музыкальном попроще без помощи родителей и их звёздных имен.

Отметим, что не так давно новоиспеченная Лиз Холлоуэй рассталась со своим бойфрендом, с котором встречалась несколько лет. Музыкант Марк, кубинский барабанщик, нравился ее родителям, но позже девушка отмечала, что он слишком спокойный для нее. Ей нужен человек другого склада характера.

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Анжелика ВарумЛеонид АгутинЛиз Холлоуэй
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Дочь Агутина и Варум отказалась от фамилии матери
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