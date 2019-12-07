После скандала с бывшей женой дела Башарова пошли в гору

Предложения по работе посыпались на актера градом, поэтому сейчас он задействован сразу в нескольких проектах.

В ноябре в прокат вышел фильм «Я подарю тебе победу» с Маратом Башаровым в главной роли. Кроме того, он снимается в сериале на Первом канале, мистическом детективе «Гадалка» и, как и прежде, он остался ведущим шоу «Битвы экстрасенсов». Сейчас артист занят в 4 спектаклях, а в будущем году у него состоится еще две театральные премьеры, сообщает издание «Комсомольская правда».

Продюсеры, сценаристы и режиссеры в восторге от прилежной работы артиста. Многие из них наперебой хвалят его. По их словам, актер всегда пунктуальный и максимально ответственный.

«Марат похудел, выглядит отлично, работы полно… Он не закодирован, нет никаких проблем с алкоголем… Держится молодцом, сейчас в отличной форме!», — рассказал коллега актера.

Отметим, в прошлом году доход Башарова составил около 3,5 миллионов рублей. По предварительным данным, в текущем году эта сумма выросла почти вдвое.

Судя по всему, такой профессиональной востребованности поспособствовал прошлогодний скандал с участием Марата. Тогда брат его жены Елизаветы заявил, что артист сломал женщине нос. Сама супруга знаменитости эту информацию никак не прокомментировала, но зато подала на развод.