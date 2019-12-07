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Улетят и не поймаешь: рыжий из «Иванушек» вспомнил «Снегири» после помолвки экс-жены

Певец признался, что у него вышла в соцсетях маска с тремя спецэффектами.

Улетят и не поймаешь: рыжий из «Иванушек» вспомнил «Снегири» после помолвки экс-жены
Григорьев-Аполлонов высказался о романе жены/http://globallookpress.com/

Музыкант группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Аполлонов в сторис Instagram запустил новую маску. «У меня вышла маска. Снегиречки. Снегири не гири. Три спецэффекта. Присоединяйтесь, приобретайте, советуйте друзьям», — заявил музыкант.

Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото
Рыжик из «Иванушек» вспомнил песню «Снегири»/https://www.instagram.com/apollonov_ag/

Отметим, что на днях его бывшая супруга Марина Банкова в соцсетях похвасталась помолвочным кольцом. Сейчас 34-летняя женщина живет с баскетболистом Андреем Зубковым, который младше ее на семь лет. Бывшую супругу рыжего «Иванушки» можно часто вместе с детьми наблюдать на матчах баскетбольной команды «Химки», за которую выступает ее будущий муж.

Любопытно, что ранее Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал порталу Teleprogramma.pro помолвку своей бывшей жены, с которой прожил 17 лет и от которой у него двое детей. Он сказал: «Совет за любовь, восклицательный знак», после чего положил трубку.

Добавим, что Григорьев-Аполлонов и Банкова долгое время скрывали, что их брак уже давно треснул. К примеру, рыжий «Иванушка» говорил, что они просто на какое-то время расстались и решили пожить раздельно. Сейчас же уже ясно, что ни о каком примирении не может быть и речи.

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Тэги:

Андрей Григорьев-АполлоновАндрей ЗубковМарина Банкова
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Улетят и не поймаешь: рыжий из «Иванушек» вспомнил «Снегири» после помолвки экс-жены
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