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Робби Уильямс собрался жениться снова на своей супруге

На днях певец шокировал неожиданным заявлением - он снова собирается связать себя узами брака. При этом многие считали, что у артиста и его супруги Айды крепкий брак.

Робби Уильямс собрался жениться снова на своей супруге
Робби Уильямс. Фото: Global Look Press

Как оказалось, в этот раз избранницей музыканта опять стала его любимая жена. По словам Робби, в честь юбилея их свадьбы он намерен возобновить свадебные клятвы с Айдой.

На этот раз церемония будет чрезвычайно романтичной. Уильямс продумал все до мелочей. Он даже купил возлюбленной новое обручальное кольцо с еще большим бриллиантом, чем в прошлый раз.

Торжество состоится в местном клубе родного британского города певца — Стоке-он Трент. Примечательно, но мероприятие будет безалкагольное. По крайней мере, Робби пить точно не намерен. Для многих не секрет, что у артиста была бурная молодость, но уже 19 лет он ведет здоровый образ жизни.

«И это хорошо – ведь у меня есть красавица жена и трое детей!» — отметил актер, сообщает The Sun.

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ПевецРобби УильямсСвадьбацеремония венчания
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Робби Уильямс собрался жениться снова на своей супруге
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