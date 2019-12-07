Брат Булдакова выразил недоумение, почему актер не упомянул в завещании сына

Брат актера Алексея Булдакова Николай Иванович выразил свое недоумение, почему его близкий родственник, который прославился по роли генерала Иволгина в «Особенностях национальной охоты», не упомянул в своем завещании, составленном в 1998 году, сына Константина. Напомним, что известный актер скончался в апреле этого года.

«Как так могло получиться? Но это нельзя так оставлять. С женой Алексея Люсей мы не созваниваемся. Она обещала мне на день рождения позвонить, который был еще летом, но так и не позвонила», — сказал Николай Булдаков.

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Как сказал родственник Алексея Булдакова, он не может понять, почему жена артиста не хочет что-то отдать его сыну. Надо, правда, отметить, что Константин был рожден от другой женщины. В молодости у него был скоротечный роман с Зинаидой Старостенко.

Как считает брат Булдакова, вокруг Люси сложилось плохое окружение. Именно поэтому она и занимает такую позицию. Самому Николаю Ивановичу от брата ничего не досталось, но он не переживает по этому поводу. Добавим, что внебрачный сын Булдакова уже много лет живет на Мальте. Он трудится в сфере туризма. С отцом он виделся не очень часто. Последняя встреча у них состоялась в январе 2019 года. За три месяца до смерти актера, сообщает «Собеседник».