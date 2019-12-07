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Вербицкая пожаловалась, что мужа постоянно называют ее папой

Популярная телеведущая замужем за режиссером документальных фильмов Александром Дудовым.

Вербицкая пожаловалась, что мужа постоянно называют ее папой
Вербицкая выглядит намного моложе своих лет/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram оригинальным образом сделала себе комплимент. Она опубликовала совместный кадр со своим супругом, режиссером документальных фильмов Александром Дудовым. На фотографии она с мужем находится на отдыхе. В руках у мужчины фотоаппарат.

«Моего мужа Александра в седьмой раз назвали моим папой. А он каждый раз смеётся и говорит: «Спасибо за такой изящный комплимент моей жене». Боюсь, ему будет не до смеха, когда его вдруг назовут моим дедушкой! Выход один — не будем расслабляться. Все на зарядку», — заявила звезда.

Отметим, что сейчас Ларисе Вербицкой 60 лет. Буквально недавно она отпраздновала юбилей. Она и в самом деле прекрасно выглядит для своих лет.

Со своим вторым супругом Лариса Вербицкая познакомилась в конце восьмидесятых годов в цирке. Он помог молодой маме, которая пришла с сыном, пересесть во время представления ближе к манежу. В то время мужчина трудился журналистом. Он снимал программу о лошадях для городских новостей. В 1990 году у Александра и Ларисы на свет появилась дочь Инна.

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Вербицкая пожаловалась, что мужа постоянно называют ее папой
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