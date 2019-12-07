Вербицкая пожаловалась, что мужа постоянно называют ее папой

Телеведущая Лариса Вербицкая в Instagram оригинальным образом сделала себе комплимент. Она опубликовала совместный кадр со своим супругом, режиссером документальных фильмов Александром Дудовым. На фотографии она с мужем находится на отдыхе. В руках у мужчины фотоаппарат.

«Моего мужа Александра в седьмой раз назвали моим папой. А он каждый раз смеётся и говорит: «Спасибо за такой изящный комплимент моей жене». Боюсь, ему будет не до смеха, когда его вдруг назовут моим дедушкой! Выход один — не будем расслабляться. Все на зарядку», — заявила звезда.

Отметим, что сейчас Ларисе Вербицкой 60 лет. Буквально недавно она отпраздновала юбилей. Она и в самом деле прекрасно выглядит для своих лет.

Со своим вторым супругом Лариса Вербицкая познакомилась в конце восьмидесятых годов в цирке. Он помог молодой маме, которая пришла с сыном, пересесть во время представления ближе к манежу. В то время мужчина трудился журналистом. Он снимал программу о лошадях для городских новостей. В 1990 году у Александра и Ларисы на свет появилась дочь Инна.