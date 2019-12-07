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«Чесанули мою квартиру»: Валерий Леонтьев поделился подробностями ограбления

По словам музыканта, воры пощадили витрины с памятными подарками и наградами.

«Чесанули мою квартиру»: Валерий Леонтьев поделился подробностями ограбления
Леонтьев вспомнил, как его ограбили/http://globallookpress.com/

Музыкант Валерий Леонтьев во время вручения призов на музыкальной премии «Виктория» вспомнил неприятный эпизод, который случился несколько лет назад. По словам исполнителя, грабителям удалось проникнуть в его квартиру.

«Как говаривал Юлий Цезарь, я уж не знаю, где я был в это время: «Пришел, увидел, прихватил!» Так вот, что касается «прихватил». Чесанули мою квартиру. В ней есть витрины, где находятся всякие памятные подарки, награды… Так вот грабители пощадили эти витрины», — сказал музыкант.

Валерий Леонтьев сделал предположение, что грабители, судя по всему, оказались безразличны к достижениям звезд шоу-бизнеса, поэтому и не взяли дорогие его сердцу подарки. Также он выдвинул версию, что они просто очень уважают его, поэтому и не взяли призы, которые наверняка не смогли бы в будущем продать.

Отметим, что Валерий Леонтьев не стал уточнять, о каком именно ограблении идет речь. Скорее всего, музыкант имел в виду случай, который приключился в 2012 году. Тогда преступники проникли в его апартаменты на Сретенке. Они вынесли не только дорогие украшения, но и пять миллионов рублей, которые исполнитель неосторожно хранил у себя дома. Кстати, сам Валерий Леонтьев тогда был в Америке. Преступников найти не удалось, хотя стражи правопорядка предпринимали все усилия для их поиска, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

Валерий ЛеонтьевПремия "Виктория"Сретенка
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«Чесанули мою квартиру»: Валерий Леонтьев поделился подробностями ограбления
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