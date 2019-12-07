Сергею Лазареву и Полине Гагариной сорвали совместную фотосессию

Музыкант Сергей Лазарев в Instagram опубликовал несколько фотографий с певицей и своей близкой подругой Полиной Гагариной. Снимки были сделаны за кулисами музыкальной премии «Виктория». Звезды посетили вместе это мероприятие.

Сначала Лазарев выложил снимок, где они с Гагариной нежно обнимаются друг с другом. «За кулисами музыкальной премии «Виктория» с прекрасной Полиной. Полинка, я не стал выкладывать остальные фото», — заявил музыкант.

Затем он все-таки не удержался и выложил неудачный кадр. Во время съемок, судя по всему, кто-то стал ломиться в дверь и сорвал звездам фотоссесию. «Настроение… Когда долго выстраиваешь кадр для фото и тут вдруг кто-то начинает ломиться в дверь… Наша лучшая фотография с Полиной», — пошутил Сергей Лазарев.

Ранее музыкант во время беседы с журналистами на музыкальной премии «Виктория» заявил, что не собирается в ближайшее время жениться. Так до сих пор и нет информации, кто является матерью его детей Никиты и Анны. Девочка появилась на свет чуть больше года назад. Певец только недавно представил ее публике. О ней он рассказал в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».