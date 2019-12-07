«Успел поздравить Аллу с премьерой, поцеловал в щечку»: Галкин появился на банкете Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram заявил, что ему все-таки удалось поздравить супругу, Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву с премьерой ее фильма «Тот самый концерт». Напомним, ранее юморист жаловался, что из-за сильной занятости на премьере фильма он не успеет появиться, но, возможно, его можно будет увидеть на банкете.

«Съемочный день подошел к концу. Видите, речевой аппарат уже не работает. Короче, сняли две замечательные программы. Успел поздравить Аллу с премьерой, поцеловал в щечку», — заявил Максим Галкин.

Юморист отметил, что долго побыть в обществе любимой женщины у него не получилось. Он улетел на гастроли. Уже 7 декабря телеведущий выступит в Северодвинске, на следующий день состоится его выступление в Архангельске.

Проанонсировал Галкин и концерты, которые у него пройдут в начале следующего года. Так, на 4 января запланировано сольное выступление в Театре Надежды Бабкиной, а уже 6 января его можно будет увидеть в Зимнем театре Сочи.