НОВОСТИ

«Успел поздравить Аллу с премьерой, поцеловал в щечку»: Галкин появился на банкете Пугачевой

Юморист из-за сильной занятости пропустил премьеру фильма «Тот самый концерт».

«Успел поздравить Аллу с премьерой, поцеловал в щечку»: Галкин появился на банкете Пугачевой
Галкин успел поцеловать Примадонну в щечку/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram заявил, что ему все-таки удалось поздравить супругу, Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву с премьерой ее фильма «Тот самый концерт». Напомним, ранее юморист жаловался, что из-за сильной занятости на премьере фильма он не успеет появиться, но, возможно, его можно будет увидеть на банкете.

Максим Галкин. Фото
Галкин появился на банкете Пугачевой/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Съемочный день подошел к концу. Видите, речевой аппарат уже не работает. Короче, сняли две замечательные программы. Успел поздравить Аллу с премьерой, поцеловал в щечку», — заявил Максим Галкин.

Юморист отметил, что долго побыть в обществе любимой женщины у него не получилось. Он улетел на гастроли. Уже 7 декабря телеведущий выступит в Северодвинске, на следующий день состоится его выступление в Архангельске.

Проанонсировал Галкин и концерты, которые у него пройдут в начале следующего года. Так, на 4 января запланировано сольное выступление в Театре Надежды Бабкиной, а уже 6 января его можно будет увидеть в Зимнем театре Сочи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАрхангельскМаксим ГалкинСеверодвинскФильм "Тот самый концерт"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Успел поздравить Аллу с премьерой, поцеловал в щечку»: Галкин появился на банкете Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: