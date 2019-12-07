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«Когда я уйду далеко-далеко…»: Пугачева произнесла эмоциональную речь перед поклонниками

Слова Примадонны после фильма «Тот самый концерт» надолго останутся в памяти фанатов.

«Когда я уйду далеко-далеко…»: Пугачева произнесла эмоциональную речь перед поклонниками
Пугачева произнесла эмоциональные слова/http://globallookpress.com/

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева после фильма «Тот самый концерт», который состоялся в одном из московских кинотеатров, произнесла очень трогательные слова, которые посвятила своим поклонникам и многочисленным фанатам. Отметим, что в зале яблоку было негде упасть.

«Это и есть концерт, который я назвала «P.S». Это то самое недосказанное, которое я, слава Богу, успела досказать. Когда я уйду далеко-далеко…» — сказала Примадонна, после чего ее слова буквально утонули в криках из зала поклонников.

«Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не желаю. И все-таки, когда я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не тревожась, быть может, вздохнёт кто-то очень легко. А кто-то заплачет, быть может…» — заявила Алла Пугачёва, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что данную картину можно будет увидеть во многих российских кинотеатрах в самое ближайшее время. Сама Примадонна ранее говорила, что на сцене появится не раньше, чем в 80 лет. Возможно, она, конечно, и лукавила. В этом году состоялось два концерта звезды. Один прошел в апреле в Кремлевском дворце. Все билеты на него были раскуплены в считанные часы после начала продаж.

Буквально месяц назад Алла Пугачева появилась на сцене в Белоруссии. Как известно, ее многое связывает с этой страной. Именно из Белоруссии ее многочисленные родственники. На «Минск-Арене» она выступила перед полным зрительским залом. На концерте, по примерным подсчетам, было более пятнадцати тысяч человек. Правда, президент этой страны Александр Лукашенко на выступлении не появился. У него была заграничная командировка.

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Тэги:

Александр ЛукашенкоАлла ПугачеваМинскФильм "Тот самый концерт"
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«Когда я уйду далеко-далеко…»: Пугачева произнесла эмоциональную речь перед поклонниками
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