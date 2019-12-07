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«Михалкову придется ее снять в ближайшее время»: Эрнст высказался о кинокарьере Пугачевой

По словам генерального директора Первого канала, скоро поклонников Примадонны ждет сюрприз.

«Михалкову придется ее снять в ближайшее время»: Эрнст высказался о кинокарьере Пугачевой
Эрнст заявил, что Пугачева скоро снимется в картине Михалкова/http://globallookpress.com/

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере картины «Тот самый концерт», посвященной певице Алле Пугачевой, высказался о кинокарьере Примадонны. По словам медиаменеджера, все в зале собрались ради человека, которого любят и которым восхищаются. Как заметил Эрнст, Примадонна с 1975 года была пионером на российской музыкальной сцене. С тех пор никто и близко не может с ней сравниться. Она по-прежнему номер один в стране. Это признанный факт, с которым никто не спорит.

Далее он отметил, что звезда наконец-то добралась до кинематографа. Подошла, как он выразился, издалека, сделав очень интересный фильм «Тот самый концерт». Эрнст вспомнил слова режиссера Никиты Михалкова. Тот говорил, что готов снять Пугачеву в одной из своих картин, как только она превратится в комичную старуху.

«Но так как Алла Борисовна никогда не превратится в старуху. Михалкову придётся ее снять в ближайшее время. Скоро вы об этом узнаете», — заметил Константин Эрнст, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что ранее Алла Пугачёва побывала на Первом канале и дала интервью телеведущему Кириллу Клейменову. В студии разговор, как раз зашел о том, почему Примадонна не снимается в фильмах. Тогда Пугачева припомнила слова Михалкова о комичной старухе, в которую она должна превратиться, чтобы получит роль в картине режиссера.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиКонстантин ЭрнстНикита МихалковФильм "Тот самый концерт"
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«Михалкову придется ее снять в ближайшее время»: Эрнст высказался о кинокарьере Пугачевой
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